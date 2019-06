Llega con ‘Calma’ Pedro Capó al Metroplex

“Somos un pueblo alegre (Puerto Rico), y contra toda adversidad y visicitudes siempre salimos adelante”, cuenta Pedro Capó. Sony Music Latin

Cada año hay un éxito en la radio que sobrepasa todas las expectativas de la industria musical, pasando por todos los participantes en el proceso y a quienes dicho éxito sorprende.

Este año ese caso le corresponde, sin duda, a Pedro Capó, con su tema “Calma”, el cual ya superó mil millón de visitas.

“Calma” (Remix), junto a Farruko, es un éxito mundial que ha alcanzado el puesto número uno en las listas de Billboard y Global YouTube, además de obtener Disco de Platino en Estados Unidos, México, y varios países de Europa y América Latina con más de 1.5 mil millones de descargas hasta la fecha.

Pedro Capó expresó su emoción de poder presentarse en el Metroplex.

“Emocionadísimo por estar por primera vez en Dallas, estaremos el próximo 6 de junio en el House of Blues de Dallas, contentísmo de vivir todo lo que me está pasando, vengo de Suiza, de Alemania y me fue superbién en Europa, ha sido sorprendente y también inesperado para mí, porque a esta canción le está yendo muy bien, una canción que habla de bienestar, un poquito de la cultura puertorriqueña, caribeña y que estamos viviendo un momento especial en la música latina y ser parte de este movimiento y ser parte de la conversación me honra”, expresó Capó en entrevista desde Miami, Florida.

Pedro Capó es también actor, ha participado en películas como “Paraíso Travel”, “Sol de medianoche” y la serie para televisión “Guerra de ídolos”, por la cadena Telemundo, entre otros.

“Somos un pueblo alegre (Puerto Rico), y contra toda adversidad y vicisitudes siempre salimos adelante, a pesar de los obstáculos y los problemas que la vida nos mande, con nuestra alegría innata salimos adelante, y eso se refleja en nuestra música, y tenemos un representante en muchísimos lugares del mundo, representando nuestra cultura”, comentó Capó.

Continúa cosechando logros en su carrera. El polifacético artista celebra tres nominaciones por el éxito mundial, “Calma (Remix)”, junto a Farruko en la próxima entrega de Premios Juventud 2019, por la cadena Univision, a celebrarse el 18 de julio en Miami. A partir de hoy y hasta el 4 de junio, se podrá votar por este hit mundial en las categorías: La Más Pegajosa, El Traffic Jam y Ritmo en la Regadera.

“La verdad, cuando veo los números, siento que estoy soñando, es algo inesperado, ha sido algo muy rápido, no lo he asimilado aún, llevamos más de (mil millones) de visitas al video. Y sobre lo de tener a todas las personas que han visto mi video en un solo lugar, no sé qué haría la verdad, creo que me pondría en shock y luego haría el mejor show de mi vida (risas), seguramente también sería el mejor día de mi vida”, dijo Capó.

La gira por Estados Unidos comenzó el pasado 24 de mayo en Miami, y luego de una docena de conciertos, regresa a Latinoamérica y Europa. El 6 de junio es el concierto en Dallas en el House Of Blues.

“Esta canción salió naturalmente, un video de la versión original, pero comenzó a suceder mucho movimiento en las redes, personas en Rusia y por todo el mundo hubo mucho movimiento, sentimos un movimiento viral, y entre las personas que conectaron con el tema fue Farruko. Yo no lo conocía, me contacta y me dice que le encanta la canción, me dice que esta canción es un palo (un éxito), vamos a hacer un remix, y de ahí agarró otro vuelo. Y la participación de Alicia Keys, fue la cereza del pastel, una gran cantautora, es todo un privilegio haber trabajado con estos dos grandes de la música”, dijo Capó.