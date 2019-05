No se pierda este documental si es aficionado de la historia

El documentalista alemán Werner Herzog (Izq.) y el ex líder la la ex Unión Soviética, Mikhail Sergeyevich Gorbachev (Mijaíl Gorbachov en español), en una escena del documental “Meeting Gorbachev”. Cortesía

La estructura de “Meeting Gorbachev” (Conociendo a Gorbachov) es simple, pues no se necesita más cuando existe una historia como pocas, la de Mikhail Sergeyevich Gorbachev (Mijaíl Gorbachov en español).

El gran documentalista alemán Werner Herzog dirige y narra un viaje extraordinario por materiales de archivo siguiendo el hilo de tres largas entrevistas, frente a frente, con el que es considerado uno de los más grandes políticos de todos los tiempos, el líder de la Perestroika, Mijaíl Gorbachov.

Ahora con 87 años, el otrora Secretario General del Partido Comunista en la llamada URSS, suena tranquilo y pausado, mientras narra acontecimientos que no sólo marcaron su vida, sino que cambiaron la historia de la humanidad.

“Peleamos hasta que no podíamos pelear más, así es como debemos vivir”, dice Herzog, citando a Gorbachov en una de las escenas, al narrar también que la madre del líder nunca supo leer ni escribir y que por su nacimiento en una villa en medio de la nada en la región de Stávropol, Rusia, su futuro como alabado líder parece cosa de magia.

La cinta nos muestra cómo ingresó al partido comunista en su último año de preparatoria, y cómo después de graduarse como abogado de la Universidad de Moscú regresó a su ciudad para comenzar su trayectoria política.

También cuenta de su humanidad y carisma, los que le ganaron la devoción de su pueblo; la historia del exitoso proyecto del canal que lo puso en la mira de Leonid Ilyich Brezhnev, quien ya senil, lo nombró al frente de un comité en el partido comunista central, y con eso lo regresó a Moscú en donde tras la muerte de Brézhnev y dos secretarios más, pocos años después, Gorbachov sería nombrado Secretario General del Partido Comunista.

En “Meeting Gorbachev”, de una pregunta sobre un tema, surgen múltiples respuestas que se apoyan con imágenes sobre la trayectoria de un hombre que apenas (si no fuera por su característica marca de nacimiento en la frente) se reconoce. Gorbachov habla sobre cómo la Perestroika estuvo en su mente desde el inicio.

“Todo lo que hicimos fue para trasformar a la sociedad, y con ella comenzó una revolución evolutiva que terminó con la caída de la Unión Soviética y la apertura de la llamada cortina de hierro”, dice el octogenario en la pantalla mientras Herzog resalta, que sus negociaciones para reducir el armamento nuclear fueron también una de sus principales contribuciones a la humanidad.

El documental narrado por el mismo Herzog muestra a un hombre sabio, diplomático nato, que en su voz y en su mirada aún tiene la decisión que lo llevó a ser uno de los más grandes líderes de la historia moderna. Si es un fanático de la historia, este documento visual simplemente no se lo puede perder.

Meeting Gorbachev

Documental

En ruso y en inglés

Dirige: Werner Herzog y André Singer

Participan: Mikhail Sergeyevich Gorbachev, Miklós Nemeth, Werner Herzog, entre otros.

Sin clasificación

92 min.

****

