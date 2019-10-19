High School Sports
Fort Worth-area high school volleyball leaders through October 17, 2019
Here are the area high school volleyball leaders in kills, assists, digs, blocks and aces as of Oct. 17, 2019.
Please send stats to bgosset@star-telegram.com every Sunday. Monday and Tuesday morning is also acceptable. We will be posting stats every week.. Thank you for your cooperation.
KILLS
Paige Flickinger, Byron Nelson 620
Lacy Mott, Waxahachie 559
Hailey Hunt, Red Oak 541
Reese Rumfield, Joshua 510
Reese Robins, Timberview 509
Maya Duckworth, Birdville 473
Marian Attaway, Crowley 466
Sage Post, Grace Prep 459
Sydney Niederhaus, Arlington 444
Savannah Kjolhede, Grapevine 442
Kennedy Stanford, Lamar 433
Daleigh Ellison, Aledo 431
Haylee Maxey, Keller 425
Abbie Lane, Weatherford 394
Kyndal Payne, Eaton 392
Madison Williams, Lake Ridge 390
Makenna Miller, Northwest 390
Isabela Moore, Boswell 378
Ellie Strebeck, Burleson 376
Caelyn Dunn, Lake Dallas 377
Heaven Nunley, Richland 366
Kendal King, Paschal 366
Brooke Slusser, Guyer 363
Nyia Anderson, SGP 359
Brianna Bailey, Crowley 350
Madison Gilliland, Coppell 350
Kaylen Beaty, Boswell 351
Natalie Glenn, Carroll 348
Lilly Taylor, Aledo 344
Jenna West, Martin 333
Charitie Luper, Byron Nelson 329
Tessa Glick, LD Bell 328
Bryley Steinhilber, Kennedale 321
Katelyn Malone, Red Oak 310
Peyton Minyard, Coppell 303
Trinity Mongare, Legacy 300
Maddie Pyles, Kennedale 299
Kennadi Harris, Little Elm 295
Maci Langford, Martin 295
Janet DeMarrais, Grapevine 294
Payton Bell, Granbury 291
Rylie Rumfield, Joshua 290
Jayla Schultz, Weatherford 289
Avery Calame, McKinney Boyd 289
Abby Wells, Keller Central 282
Samaurya Mahone, Duncanville 280
Brynn Williams, Mansfield 277
Simara Peyton, Richland 276
Macie Blohowiak, Granbury 276
Bonnie Davis, Grace Prep 276
Emma Strickland, Mansfield 274
Addison Moore, Cleburne 272
Candace Collier, Lake Dallas 269
Sydney Sherlock, Timber Creek 269
Addison Kahle, Birdville 266
Halle Sherlock, Timber Creek 263
Kate Morgan, Waxahachie 262
Sidney Jones, Saginaw 261
Alex Grooms, Aledo 258
Courtney Smith, Granbury 256
Amber Hamlin, Lamar 253
Taylor Hinkle, Paschal 251
Ava Roberts, Mansfield 249
Paige Mooney, Eaton 246
Maggie Walsh, Guyer 245
Jayden Nembhard, Keller 244
Emily Fowlkes, Benbrook 242
Camryn McGriff, Benbrook 239
Madison Babers, Waxahachie 238
Arianna Mongare, Legacy 238
Trinity Crawford, Everman 237
Ariyana Duran, South Hills 235
Jordyn Williams, Guyer 232
Hannah Billeter, McKinney Boyd 230
Isla Olivas, Fossil Ridge 230
Hannah McCreight, Northwest 224
Skyler McKinnon, Byron Nelson 223
Tatum Wright, Weatherford 221
Abby Thigpen, Martin 221
Emma Okruch, LD Bell 220
Sasha Caldwell, LD Bell 216
ASSISTS
Payton Chamberlain, Byron Nelson 1,463
Ragan Ward, Waxahachie 1,193
Mattie Gantt, Aledo 1,115
Mia Smalls, Burleson 1,099
Logan Loran, Weatherford 1,062
Grace Wood, Joshua 998
Courtnie Crayton, Grace Prep 996
Kinsey Bailey, Coppell 975
Addie Ortman, Eaton 967
Maci Bohannon, Crowley 966
Ruthie Forson, Lake Dallas 927
Reagan Riggins, Timberview 914
Courtney Hanson, Martin 908
Tori Burns, Birdville 895
Morgan Andress, Northwest 857
Kaley Brubaker, Saginaw 811
Marissa Mckelvey, Grapevine 799
Autumn Roach, Chisholm Trail 793
Chloe Beard, Arlington 776
Jalynn Robinson, SGP 768
Camryn Dawley, LD Bell 746
Taylor Polivka, Keller 743
Carley Rushing, Red Oak 723
Chloe Alderson, Richland 710
Logyn Hinds, Lake Ridge 701
Tatum Parker, Paschal 691
Brooke Slusser, Guyer 661
Mollie Blank, Mansfield 658
Lilly Rychlik, Kennedale 625
Hope Franklin, Boswell 602
Halle Sherlock, Timber Creek 600
Abigail Quigley, McKinney Boyd 598
Savannah Smith, Granbury 554
Bianca Perez, Lake Worth 553
LoLo Schroeder, Granbury 526
Trinity Carruthers, Lake Ridge 511
Caitlyn Boyd, Boswell 511
Jessica Dunn, Carroll 485
Emily Pascale, Timber Creek 462
U’Niq Adams, Fossil Ridge 460
Allanah Drayton, Duncanville 458
Faith Miller, Little Elm 431
Perrie Sedgwick, Keller Central 424
Jayda Trinidad, Legacy 422
Makinzie Taplin, Red Oak 387
Kayla Jennings, Benbrook 384
Emma Zumwalt, Mansfield 383
Paige Harbin, Lamar 374
Angie Brothers, Legacy 372
Abby Lewis, Richland 361
Gretchen Walsh, Lamar 348
Emory Hinckley, Paschal 333
Joy Smith, Cleburne 324
DIGS
Keagan Polk, Carroll 797
Keegan O’Connor, Weatherford 752
Emily Ah Leong, Boswell 727
Riley Pickett, Aledo 703
Kaitlyn McCabe, Granbury 699
Darian Markham, McKinney Boyd 690
Shaleah Williams, Crowley 685
Maddie Meyer, Timberview 667
Kaelyn Ina, SGP 633
Paige Flickinger, Byron Nelson 628
Ellie Davis, Red Oak 616
Baylee Whitehead, Waxahachie 588
Payton Bell, Granbury 551
Kalani Whillock, Keller 541
Maci Watrous, Coppell 532
Katie Le, Mansfield 525
Maribel Aumoeualogo, Eaton 506
Daylee Doggett, Northwest 505
Gia Santini, Byron Nelson 501
Caleigh Enax, Eaton 492
Tara Walls, Lamar 484
Maya Joseph, Grapevine 475
Payton Hyden, Legacy 470
Kaylen Beaty, Boswell 466
Emma Dustin, Burleson 462
Hailey Hunt, Red Oak 456
Nakayla Abelard, Fossil Ridge 451
Betty Gonzalez, Arlington 449
Rylie Rumfield, Joshua 440
Carley Long, Martin 435
Maya Duckworth, Birdville 435
Madison McDonald, Grace Prep 426
Daleigh Ellison, Aledo 418
Kailey Sasser, Joshua 418
Mati Souza, Timber Creek 413
Tatum Pavey, Kennedale 412
Isabela Moore, Boswell 409
Cameron Rogers, Keller 407
Maggie Walsh, Guyer 407
Gracie Nichols, Granbury 394
Jordan Johnson, Little Elm 388
Hailey Schneider, Guyer 387
Madison Williams, Lake Ridge 380
Keaundra Sykes, Duncanville 372
Emily Coleman, Richland 370
Tatum Wright, Weatherford 365
Stephanie Cavazos, South Hills 364
Trinity Bryant, Lake Ridge 360
Emily Rich, Burleson 359
Mattie Gantt, Aledo 355
Caelyn Gunn, Lake Dallas 355
Savannah Smith, Granbury 352
Natalie Glenn, Carroll 352
Sage Post, Grace Prep 352
Kyndal Payne, Eaton 350
Jarelly Pacheco, Lake Worth 350
Brooke Slusser, Guyer 345
Logan Loran, Weatherford 342
Tessa Glick, LD Bell 339
Kate Morgan, Waxahachie 339
Caitlin McGuire, Paschal 338
Addyson Curry, Timber Creek 335
Lilly Taylor, Aledo 335
Anna Esquivel, LD Bell 334
Madison Flores, Keller Central 334
Autumn Roach, Chisholm Trail 332
Ariyana Duran, South Hills 332
Ragan Ward, Waxahachie 327
Addison Moore, Cleburne 325
Alex Grooms, Aledo 322
Charitie Luper, Byron Nelson 322
Maci Langford, Martin 319
Mia Smalls, Burleson 316
Lacy Mott, Waxahachie 313
Addie Ortman, Eaton 312
Jalynn Robinson, SGP 307
Kinsey Bailey, Coppell 307
Mabyn Thomas, Carroll 306
Mallory Gossett, Benbrook 306
Marian Attaway, Crowley 305
Bonnie Davis, Grace Prep 301
Arianna Mongare, Legacy 300
LoLo Schroeder, Granbury 300
Marissa Mckelvey, Grapevine 299
Nyia Anderson, SGP 297
Carley Rushing, Red Oak 297
Avery Calame, McKinney Boyd 294
Tori Burns, Birdville 294
Kennedy Stanford, Lamar 293
Logyn Hinds, Lake Ridge 290
Halle Sherlock, Timber Creek 289
Payton Shoquist, Mansfield 289
Caroline Frederick, Keller Central 286
Megan Ross, Saginaw 286
Morgan Martin, Birdville 285
Dai Pham, Paschal 285
Karly Wells, Keller Central 284
Caroline Kahle, Birdville 280
Sydney Niederhaus, Arlington 280
Mollie Blank, Mansfield 276
Addison Kahle, Birdville 276
Paige Bevers, Weatherford 274
Lyric Stewart, Lake Ridge 272
Kaley Brubaker, Saginaw 270
BLOCKS
Reese Robins, Timberview 244
Zanobia Willis, Red Oak 165
Annabelle Smith, Carroll 148
Audrey Pearce, Aledo 141
Savannah Kjolhede, Grapevine 113
Megan O’Neal, Red Oak 111
Mekayla Koger, Lake Ridge 109
Jordan McAda, Boswell 109
Morgan Demuth, Mansfield 108
Leah Ford, Keller 106
Payton Chamberlain, Byron Nelson 99
Jordyn Williams, Guyer 99
Kiya Yeoman, Eaton 99
Kylie Loftis, Martin 97
Madison Gilliland, Coppell 94
Madelyn Grunza, Carroll 93
Lindsay Harris, Eaton 93
Malia Linton, Timber Creek 93
Daleigh Ellison, Aledo 89
Sydney Biggs, Boswell 86
Brianna Bailey, Crowley 85
Linda Davis, Richland 83
Emily Adams, Martin 83
Hannah McCreight, Northwest 82
Simara Peyton, Richland 82
Macie Blohowiak, Granbury 80
Peyton Minyard, Coppell 80
Hollie Perdue, Keller 78
Kendal King, Paschal 77
Alyssa Gribble, Aledo 77
Taylor Fanning, Mansfield 77
Laura Eckart, Grapevine 75
Kaelyn Mack, Lake Ridge 74
Caroline Duke, Northwest 74
Brynn Williams, Mansfield 73
Maddie Gregory, Burleson 73
Chloe Brownlee, Weatherford 72
Ava Roberts, Mansfield 71
Laura Brambilla, Carroll 71
Madison Babers, Waxahachie 71
Jh’kyah Head, Waxahachie 70
Julia Vincze, Keller Central 70
Emily White, Burleson 70
Payton Bell, Granbury 70
Kennadi Harris, Little Elm 70
Trinity Mongare, Legacy 66
Madison Reagins, Duncanville 66
Haley Livingston, Everman 66
Peighton Serda, Boswell 65
Calvary Hill, Lamar 65
Chloe Rand, Lamar 64
Hailey Hunt, Red Oak 64
Ashanti Frazier, Birdville 63
Samaurya Mahone, Duncanville 63
Abbie Lane, Weatherford 62
Macie Banks, Lake Dallas 60
Ja’Quelle Felton, Crowley 59
Lacy Young, Grace Prep 59
Mattie Gantt, Aledo 56
Dariana Stockman, Everman 56
Kaley Brubaker, Saginaw 56
Ellie Alexander, Granbury 56
Keniah Mcruffin, Red Oak 55
Shakaira Redic, Everman 54
Kennedy Stanford, Lamar 53
Madison Svensson, Keller Central 53
Lauren Tolbert, Boswell 53
Lexi Long, Northwest 53
Isla Olivas, Fossil Ridge 52
Emma Smithey, Waxahachie 52
Grace VerMeer, Byron Nelson 51
Sasha Caldwell, LD Bell 51
Haylee Maxey, Keller 51
Madison Sorrell, Benbrook 51
Jenna West, Martin 50
Skylynn Wynn, Duncanville 50
Emily Fowlkes, Benbrook 49
Caroline Kahle, Birdville 49
Danika Washington, Benbrook 48
Jayden Nembhard, Keller 48
Emma Strickland, Mansfield 48
Maya Linton, Timber Creek 48
Ellie Strebeck, Burleson 48
Maci Langford, Martin 47
Maia Thompson, Duncanville 47
ACES
Lyric Stewart, Lake Ridge 106
Kaley Brubaker, Saginaw 82
Sage Post, Grace Prep 76
Rylie Rumfield, Joshua 75
Bonnie Davis, Grace Prep 73
Emily Rich, Burleson 72
Lacy Mott, Waxahachie 66
Addie Ortman, Eaton 64
Camryn McGriff, Benbrook 64
Chloe Alderson, Richland 64
Addison Moore, Cleburne 62
Ellie Davis, Red Oak 62
Chloe Beard, Arlington 61
Marian Attaway, Crowley 59
Autumn Roach, Chisholm Trail 58
Emily Fowlkes, Benbrook 57
Dai Pham, Paschal 56
Ruthie Forson, Lake Dallas 56
Emily Ah Leong, Boswell 54
Caroline Kahle, Birdville 53
Kate Morgan, Waxahachie 53
Madison McDonald, Grace Prep 53
Ragan Ward, Waxahachie 52
Allanah Drayton, Duncanville 52
Maddie Pyles, Kennedale 52
Caleigh Enax, Eaton 51
Mollie Blank, Mansfield 51
Mallory Gossett, Benbrook 51
Kayla Jennings, Benbrook 50
Kaylen Beaty, Boswell 50
Sydney Niederhaus, Arlington 50
Halle Sherlock, Timber Creek 49
Brooke Slusser, Guyer 49
Gracie Nichols, Granbury 49
Baylee Whitehead, Waxahachie 49
Mattie Gantt, Aledo 49
Tessa Glick, LD Bell 48
Tatum Parker, Paschal 46
Bianca Perez, Lake Worth 45
Courtnie Crayton, Grace Prep 45
Aaliyah Olmos, South Hills 44
Ariyana Duran, South Hills 43
Gracyn Reed, Kennedale 43
Mia Smalls, Burleson 43
Kinsey Bailey, Coppell 43
Hailey Hunt, Red Oak 43
Angie Brothers, Legacy 42
Logan Loran, Weatherford 42
Keaundra Sykes, Duncanville 42
Faith Miller, Little Elm 42
Kassidy Wooten, Joshua 41
Grace Wood, Joshua 40
Tatum Wright, Weatherford 40
Payton Hyden, Legacy 40
Brooke Russell, Little Elm 40
Bryley Steinhilber, Kennedale 40
Casey Guerry, Kennedale 39
Payton Chamberlain, Byron Nelson 39
Abby Wells, Keller Central 39
Kyndal Payne, Eaton 39
Cameron Boyd, Duncanville 39
Vivica Pena, South Hills 39
Abby Ellis, Joshua 39
Candace Collier, Lake Dallas 39
Diamond Williams, Lake Worth 39
Zoe Young, Lake Worth 39
Maci Bohannon, Crowley 38
Mati Souza, Timber Creek 38
Lilly Rychlik, Kennedale 38
Payton Bell, Granbury 38
Jordan Johnson, Little Elm 38
Taylor Hinkle, Paschal 37
Betty Gonzalez, Arlington 37
Natalie Glenn, Carroll 37
Ellie Strebeck, Burleson 37
Avery Calame, McKinney Boyd 37
Courtney Hanson, Martin 37
Camdyn Kindred, Martin 37
Caitlyn Boyd, Boswell 37
Carley Rushing, Red Oak 37
Annabelle Smith, Carroll 36
Avery Long, Waxahachie 36
Taylan Traylor, Little Elm 36
Stephanie Cavazos, South Hills 36
Tori Burns, Birdville 36
Isabela Moore, Boswell 35
Jordyn Williams, Guyer 35
Alex Grooms, Aledo 35
Daleigh Ellison, Aledo 35
Abbie Pevehouse, Red Oak 35
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