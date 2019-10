Calendario comunitario

La proyección de cinco cortometrajes que muestran una imagen más completa de la situación de familias y comunidades inmigrantes. Cortesía







La Orquesta Sinfónica de Fort Worth les invita a The Music of Selena, un concierto con el que quieren celebrar el legado de la artista, bautizada como la “Reina de la música tejana”.

La presentación de las canciones de Selena estará a cargo de la vocalista Isabel Marie Sánchez, quien interpretará éxitos icónicos como “Dreaming of You”, “Como la flor”, “Bidi Bidi Bom Bom”, “No me queda más” y “I Could Fall in Love”.

The Music of Selena

Viernes, 1 de noviembre.

Hora: 7:30 p.m.

Lugar: Bass Performance Hall.

525 Commerce St. Fort Worth, TX 76102

Entradas: $44 a $88.

Para más información: www.fwsymphony.org/concerts

Evento Familiar.

Día de muertos

Este fin de semana siguen las celebraciones del Día de Muertos y más Forth Worth.

El Latino Hustle: Día de Muertos 2019 After Party llega al pueblo vaquero para que los mayores de 21 años se diviertan con buena música y rica comida en honor a uno de los días más populares de la cultura latina.

Los encargados de hacerte mover el esqueleto con buena música serán: Soy Capaz, Máximo Poder, Punta Labios y Erick Jamiez.

Latino Hustle: Día de Muertos 2019

Sábado, 2 de noviembre.

Hora: 10 p.m.

Lugar: Fwblackhouse.

1105 Peach St. Fort Worth, Texas 76102.

Entradas: General $15, en la puerta el día del evento $20. VIP $50.

Para más información visite eventbrite.com.

Evento para mayores de 21 años.

Festival de otoño

El Instituto de Investigaciones Botánicas de Texas (Botanical Research Institute of Texas, GROW) y la Asociación del Síndrome de Down del Norte de Texas los invitan a participar en su Festival de Otoño, el cual se celebrará en el Jardín Botánico de Fort Worth el sábado.

Habrá muchas actividades para realizar en familia como: creación de calabazas, pintura, juegos y más. Las personas con síndrome de Down y los niños de 5 años o menos entran gratis.

Sábado, 2 de noviembre.

Hora: 1 p.m.

Lugar: Botanical Research Institute of Texas.

1700 University Dr. Fort Worth, Texas 76107.

Entrada: $5.

Evento Familiar.

Muestra de cortometrajes

Working Films y United Fort Worth les invitan a la proyección de cinco cortometrajes que muestran una imagen más completa la situación de familias y comunidades inmigrantes.

El evento Stories Beyond Borders, más allá de generar empatía, trata de ilustrar historias reales de resistencia y fortaleza, a la vez que muestra algunas de las formas en que las personas pueden dar su tiempo, energía y recursos para apoyar la organización dirigida por las comunidades inmigrantes.

Stories Beyond Borders Fort Worth

Jueves, 7 de noviembre.

Hora: 7 p.m.

Lugar: America Cinemas.

4200 South Freeway suite #1095. Fort Worth, Texas 76115.

Entradas: Gratis.

Para más información en eventbrite.com

Evento para mayores de 18 años.

La vibrante historia de ‘Coco’

El Museo de Ciencia e Historia de Fort Worth presenta en las pantallas del teatro Omni la película “Coco”, la vibrante historia de Disney/Pixar sobre familia, diversión y aventura, en la que el joven músico aspirante llamado Miguel (voz de Anthony González) se embarca en un viaje extraordinario a la tierra mágica de sus antepasados. Allí, el encantador embaucador Héctor (voz de Gael García Bernal) se convierte en un amigo inesperado que ayuda a Miguel a descubrir los misterios detrás de las historias y tradiciones de su familia.

Esto promete ser una velada divertida para la familia.

‘Coco’ en el Teatro Omni (función en español)

Sábado, 2 de noviembre.

Hora: 4:50 p.m.

Lugar: Fort Worth Museum of Science and History.

1600 Gendy St. Fort Worth, Texas 76107.

Entradas:

No miembros $5.

Miembros Discover $4.

Wonder+Miembros $3.

Para más información visite fwmuseum.org o al 817-255-9300.

Evento Familiar.

Para compartir su evento comunitario, comuníquese con Carolina Guzmán Rincón al correo electrónico mariacarolarl@gmail.com.