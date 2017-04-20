Girls Soccer

April 20, 2017 1:55 PM

Star-Telegram Girls Soccer Assist Leaders

By Brian Gosset

bgosset@star-telegram.com

ASSISTS

*School record

Courtney Sebazco, Timber Creek 32*

Alondra Olmos, Kennedale 31*

AK Ward, Keller 27

Angelica Navarro, Western Hills 22*

Sophie Smith, Grapevine 21

Brittiney Gardner, Midlothian Heritage 20*

Hannah Allred, Nolan Catholic 19

Johana Rodriguez, South Hills 19

Meagan North, Brewer 18

Maddie Martin, Birdville 18

Madi Garza, Birdville 18

Natalie Thomas, Richland 17

Kendall Shirley, Midlothian Heritage 17

Emily Keoughan, Nolan Catholic 16

Hannah Webb, Mansfield 16

Ashton Wright, Grapevine 16

Vicky Reyes, Midlothian Heritage 16

Emily Mihalik, Brewer 15

Peyton Laughley, Aledo 15

Brennan Reuland, Lamar 14

Madison Humphrey, Red Oak 13

Mary Moore, Martin 13

Taylor Tufts, Carroll 13

Eryka McIntyre, Kennedale 13

Dezirae Rodriguez, Legacy 13

Jessica Davault, Legacy 13

Heaven Conner, Legacy 12

Ariana Acosta, Waxahachie 12

Brooke Jones, Aledo 12

Cameron Huddleston, Aledo 12

Kate Kleiser, Nolan Catholic 11

Sujeili Gonzales, South Hills 11

Cara Hunt, Kennedale 11

Neaka Khalilian, Carroll 11

Alli Gardner, Carroll 10

Haley Riley, Martin 10

Kamryn Blevins, Legacy 10

Rebecca Keane, Keller 10

Karlie Johnson, Keller 10

Chloe Walker, Joshua 9

Maliyah Mendoza, Red Oak 9

Michelle Martinez, South Hills 9

Haley Ward, Timber Creek 9

Brooklin Blair, Keller 9

Abigail Martinez, Waxahachie 9

Makayla Rushing, Red Oak 9

Emmy Lass, Legacy 9

Brigid Murray, Legacy 9

Sydney Nobles, Carroll 9

McKenzie Blackburn, Timber Creek 8

Molly Lowe, Timber Creek 8

Mary Cleek, Timber Creek 8

Cami Floth, Keller 8

Nadia Abu Ayisheh, Lamar 8

Mickey Doyle, Joshua 8

Kena Caldwell, Richland 8

Emily Quiros, Richland 8

Grace Hackney, Midlothian Heritage 8

Krista Thrasher, Aledo 8

Taylor Dellosso, Grapevine 8

Leah Moses-Batson, Timberview 8

Victoria Garza, Red Oak 8

Alyssa Ramos, Red Oak 8

Myca Crum, Arlington Heights 8

Annika Meyer, Arlington Heights 7

Madison Ezell, Burleson 7

Faith Strube, Burleson 7

Presley Smith, Birdville 7

Caroline Pool, Arlington 7

Mackenzie Haislet, Northwest 7

Elissa Mentesana, Martin 7

Kella Hardin, Lamar 7

Peyton McGee, Legacy 7

Kristen Carter, Lake Ridge 7

Joslynn Carrillo, Boswell 7

Maddie Korkmas, Boswell 7

Hanna O’Neal, Boswell 6

Karlee Heiser, Martin 6

Mia Elder, Mineral Wells 6

Joellen Hindman, Northwest 6

Brianna Gajewski, Grapevine 6

Shea Wentz, Richland 6

Katie Cochran, Richland 6

Sam Morgan, Red Oak 6

Logan Ybarra, Midlothian Heritage 6

Vivyan Gonzales, Lake Ridge 6

Julie Arriaga, Martin 6

Bailey Crowley, Kennedale 6

Faith Husbenet, Richland 6

Mia Paladini, Lamar 6

Megan Jakubisin, Kennedale 6

Sarah Gunderson, Keller 6

Abril Aguayo, Joshua 6

Wren Blanchette, Cleburne 6

Ashlee Brookshire, Aledo 6

Maddie Boone, Keller 6

Ally Griffin, Carroll 6

Makenna Pate, Keller 5

Maya Nelson, Arlington 5

Baylee Gow, Kennedale 5

Georgie Phelps, Carroll 5

Maddie Ellis, Keller 5

Colby Bell, Mineral Wells 5

Karli Thompson, Richland 5

Megan Bettinger, Nolan Catholic 5

Brennan Flynn, Nolan Catholic 5

Ashley Hattendorf, Lamar 5

Christine McCullough, Grapevine 5

Libby Rumbelow, Grapevine 5

Rachel Carter, Mineral Wells 5

Ari Owens, Timberview 5

Bianca Roman, Fossil Ridge 5

Samantha Webb, Fossil Ridge 5

Kaila O’Donald, Western Hills 5

Aislyn Sutherland, Joshua 5

Kelsi Jones, Northwest 5

Marissa Ling, Lake Ridge 5

Darby Johnson, Martin 5

Maddy Smith, Martin 5

Katherine Baker, Martin 4

Peyton Malone, Mineral Wells 4

Rachel Carter, Mineral Wells 4

Gracie Spradley, Burleson 4

Ally Floth, Keller 4

Kyndall O'Banion, Arlington Heights 4

Savanna Barron, Birdville 4

Hannah Affleck, Birdville 4

Amanda Bailey, Birdville 4

Triniti Hutto, Fossil Ridge 4

Jordan Michie, Lamar 4

Gabriella Coleman, Keller 4

Cheney Huddleston, Aledo 4

Destiny Cordova, Boswell 4

Libby Beck, Kennedale 4

Taylor Fox, Kennedale 4

Faith Kinser, Kennedale 4

Nicole Anderson, Northwest 4

Roma Walters, Northwest 4

Lexi Ihrig, Northwest 4

Grayce Davis, Midlothian Heritage 4

Caitlyn Pierce, Lake Ridge 4

Megan Rayford, Timber Creek 4

Caylen Wright, Joshua 4

Lindsey McDonald, Joshua 4

Shelby Schumacher, Grapevine 4

Lexi Luna, Legacy 4

Olivia Jackson, Legacy 4

Ashley Perez, Legacy 4

Emily Chase, Carroll 4

Reagan Knesek, Aledo 4

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