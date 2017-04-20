Star-Telegram Girls Soccer Assist Leaders

ASSISTS
*School record
Courtney Sebazco, Timber Creek 32*
Alondra Olmos, Kennedale 31*
AK Ward, Keller 27
Angelica Navarro, Western Hills 22*
Sophie Smith, Grapevine 21
Brittiney Gardner, Midlothian Heritage 20*
Hannah Allred, Nolan Catholic 19
Johana Rodriguez, South Hills 19
Meagan North, Brewer 18
Maddie Martin, Birdville 18
Madi Garza, Birdville 18
Natalie Thomas, Richland 17
Kendall Shirley, Midlothian Heritage 17
Emily Keoughan, Nolan Catholic 16
Hannah Webb, Mansfield 16
Ashton Wright, Grapevine 16
Vicky Reyes, Midlothian Heritage 16
Emily Mihalik, Brewer 15
Peyton Laughley, Aledo 15
Brennan Reuland, Lamar 14
Madison Humphrey, Red Oak 13
Mary Moore, Martin 13
Taylor Tufts, Carroll 13
Eryka McIntyre, Kennedale 13
Dezirae Rodriguez, Legacy 13
Jessica Davault, Legacy 13
Heaven Conner, Legacy 12
Ariana Acosta, Waxahachie 12
Brooke Jones, Aledo 12
Cameron Huddleston, Aledo 12
Kate Kleiser, Nolan Catholic 11
Sujeili Gonzales, South Hills 11
Cara Hunt, Kennedale 11
Neaka Khalilian, Carroll 11
Alli Gardner, Carroll 10
Haley Riley, Martin 10
Kamryn Blevins, Legacy 10
Rebecca Keane, Keller 10
Karlie Johnson, Keller 10
Chloe Walker, Joshua 9
Maliyah Mendoza, Red Oak 9
Michelle Martinez, South Hills 9
Haley Ward, Timber Creek 9
Brooklin Blair, Keller 9
Abigail Martinez, Waxahachie 9
Makayla Rushing, Red Oak 9
Emmy Lass, Legacy 9
Brigid Murray, Legacy 9
Sydney Nobles, Carroll 9
McKenzie Blackburn, Timber Creek 8
Molly Lowe, Timber Creek 8
Mary Cleek, Timber Creek 8
Cami Floth, Keller 8
Nadia Abu Ayisheh, Lamar 8
Mickey Doyle, Joshua 8
Kena Caldwell, Richland 8
Emily Quiros, Richland 8
Grace Hackney, Midlothian Heritage 8
Krista Thrasher, Aledo 8
Taylor Dellosso, Grapevine 8
Leah Moses-Batson, Timberview 8
Victoria Garza, Red Oak 8
Alyssa Ramos, Red Oak 8
Myca Crum, Arlington Heights 8
Annika Meyer, Arlington Heights 7
Madison Ezell, Burleson 7
Faith Strube, Burleson 7
Presley Smith, Birdville 7
Caroline Pool, Arlington 7
Mackenzie Haislet, Northwest 7
Elissa Mentesana, Martin 7
Kella Hardin, Lamar 7
Peyton McGee, Legacy 7
Kristen Carter, Lake Ridge 7
Joslynn Carrillo, Boswell 7
Maddie Korkmas, Boswell 7
Hanna O’Neal, Boswell 6
Karlee Heiser, Martin 6
Mia Elder, Mineral Wells 6
Joellen Hindman, Northwest 6
Brianna Gajewski, Grapevine 6
Shea Wentz, Richland 6
Katie Cochran, Richland 6
Sam Morgan, Red Oak 6
Logan Ybarra, Midlothian Heritage 6
Vivyan Gonzales, Lake Ridge 6
Julie Arriaga, Martin 6
Bailey Crowley, Kennedale 6
Faith Husbenet, Richland 6
Mia Paladini, Lamar 6
Megan Jakubisin, Kennedale 6
Sarah Gunderson, Keller 6
Abril Aguayo, Joshua 6
Wren Blanchette, Cleburne 6
Ashlee Brookshire, Aledo 6
Maddie Boone, Keller 6
Ally Griffin, Carroll 6
Makenna Pate, Keller 5
Maya Nelson, Arlington 5
Baylee Gow, Kennedale 5
Georgie Phelps, Carroll 5
Maddie Ellis, Keller 5
Colby Bell, Mineral Wells 5
Karli Thompson, Richland 5
Megan Bettinger, Nolan Catholic 5
Brennan Flynn, Nolan Catholic 5
Ashley Hattendorf, Lamar 5
Christine McCullough, Grapevine 5
Libby Rumbelow, Grapevine 5
Rachel Carter, Mineral Wells 5
Ari Owens, Timberview 5
Bianca Roman, Fossil Ridge 5
Samantha Webb, Fossil Ridge 5
Kaila O’Donald, Western Hills 5
Aislyn Sutherland, Joshua 5
Kelsi Jones, Northwest 5
Marissa Ling, Lake Ridge 5
Darby Johnson, Martin 5
Maddy Smith, Martin 5
Katherine Baker, Martin 4
Peyton Malone, Mineral Wells 4
Rachel Carter, Mineral Wells 4
Gracie Spradley, Burleson 4
Ally Floth, Keller 4
Kyndall O'Banion, Arlington Heights 4
Savanna Barron, Birdville 4
Hannah Affleck, Birdville 4
Amanda Bailey, Birdville 4
Triniti Hutto, Fossil Ridge 4
Jordan Michie, Lamar 4
Gabriella Coleman, Keller 4
Cheney Huddleston, Aledo 4
Destiny Cordova, Boswell 4
Libby Beck, Kennedale 4
Taylor Fox, Kennedale 4
Faith Kinser, Kennedale 4
Nicole Anderson, Northwest 4
Roma Walters, Northwest 4
Lexi Ihrig, Northwest 4
Grayce Davis, Midlothian Heritage 4
Caitlyn Pierce, Lake Ridge 4
Megan Rayford, Timber Creek 4
Caylen Wright, Joshua 4
Lindsey McDonald, Joshua 4
Shelby Schumacher, Grapevine 4
Lexi Luna, Legacy 4
Olivia Jackson, Legacy 4
Ashley Perez, Legacy 4
Emily Chase, Carroll 4
Reagan Knesek, Aledo 4
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