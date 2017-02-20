Girls High School Soccer Leaders

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GOALS
Haley Ward, Timber Creek 29 (school record)
Haley Berg, Celina 29
Hannah Allred, Nolan Catholic 24
Kendall Shirley, Midlothian Heritage 24
Savanna Barron, Birdville 23
Leah Chancey, Midlothian Heritage 22
Natalie Thomas, Richland 22
Meagan North, Brewer 20
Diana Ordonez, Prosper 20
Emily Mihalik, Brewer 19
Courtney Sebazco, Timber Creek 19
Caylen Wright, Joshua 19
Peyton Laughley, Aledo 18
Sujeili Gonzales, South Hills 18
Jackie Garcia, Diamond Hill-Jarvis 17*
Kat Rogers, Prosper 16
Samantha Cinega, Mineral Wells 16
Faith Husbenet, Richland 16
Kaila O'Donald, Western Hills 16
AK Ward, Keller 15
Amy Rambo, Crowley 15
Eryka McIntyre, Kennedale 15
Makayla Rushing, Red Oak 15
Khloe Lechowicz, Alvarado 15
Gabriella Coleman, Keller 14
Ally Griffin, Carroll 14
Hannah Webb, Mansfield 14
Jordan Michie, Lamar 14
Ansley Bunger, Byron Nelson 13
Evelyn Quiroz, Celina 13
Kassidy Phillips, North Crowley 13
Emily Keoughan, Nolan Catholic 13
Heaven Conner, Legacy 13
Presley Smith, Birdville 12
Cloey Seltzer, Eaton 12
Kaily Orr, Arlington 12
Johana Rodriguez, South Hills 12
Bianca Roman, Fossil Ridge 11
Meike Lurenbaum, Mineral Wells 11
Alondra Olmos, Kennedale 11
Taylor Tufts, Carroll 11
Olivia Jackson, Legacy 11
Cassidy Savoy, Eaton 11
Madi Garza, Birdville 11
Joellen Hindman, Northwest 11
Cameron Huddleston, Aledo 11
Julie Shahi, Mansfield 11
Kendall Boyd, Mansfield 10
Brennan Reuland, Lamar 10
Savannah Villegas, Carter Riverside 10
Makenna Pate, Keller 10
Hanna O’Neal, Boswell 10
Hailey Davidson, Prosper 10
Gabby Gamboa, Prosper 10
Megan Thompson, Lake Ridge 10*
Karlee Heiser, Martin 10
Cara Hunt, Kennedale 10
Megan Bettinger, Nolan Catholic 10
Jessica Cornejo, Alvarado 10
Maddie Martin, Birdville 9
Mia Elder, Mineral Wells 9
Ari Owens, Timberview 9
Sam Morgan, Red Oak 9
Kella Hardin, Lamar 9
Caroline Pool, Arlington 9
Maliyah Mendoza, Red Oak 9
Sydney Nobles, Carroll 8
Kena Caldwell, Richland 8
Brittiney Gardner, Midlothian Heritage 8
Casie Watson, Burleson Centennial 8
Joslynn Carrillo, Boswell 8
Triniti Hutto, Fossil Ridge 8
Berklee Peters, Keller 8
Grace Hackney, Midlothian Heritage 8
Vicky Reyes, Midlothian Heritage 8
Sophie Smith, Grapevine 8
Chelsie Rodriguez, Burleson Centennial 8
Faith Strube, Burleson 8
Michelle Martinez, South Hills 8
Destiny Culclager, Mansfield 8
Jennifer Aguirre, South Hills 8
Wren Blanchette, Cleburne 8
Hannah Werner, Burleson 7
Nicole Romero, Grapevine 7
McKenzie Blackburn, Timber Creek 7
Ashley Hattendorf, Lamar 7
Mary Moore, Martin 7
Abril Aguayo, Joshua 7
Ashton Wright, Grapevine 7
Jessica Davault, Legacy 7
Ashley Perez, Legacy 7
Angelica Navarro, Western Hills 7
Kennedy Dahlin, Byron Nelson 6
Samantha Webb, Fossil Ridge 6
Madison Ezell, Burleson 6
Molly Lowe, Timber Creek 6
Astrid Sierra, Boswell 6
Jaleesa Riggins, Timberview 6
Blake Aldridge, Timberview 6
Mackenzie Haislet, Northwest 6
McKenley Griffin, Eaton 6
Katee Kimmey, Nolan Catholic 6
Karli Thompson, Richland 6
Emily Quiros, Richland 6
Ashley Wilson, North Crowley 6
Haley Riley, Martin 6
Baylee Gow, Kennedale 6
Madison Humphrey, Red Oak 6
Shea Wentz, Richland 6
Sydney Summers, Alvarado 6
Heather Beck, Alvarado 5
Angela Trowbridge, Alvarado 5
Lindsey Beckrich, Burleson Centennial 5
Alli Gardner, Carroll 5
Kayla Davis, Eaton 5
Mary Cleek, Timber Creek 5
Colby Bell, Mineral Wells 5
Hannah Williams, Northwest 5
Peyton McGee, Legacy 5
Kristen Carter, Lake Ridge 5*
Brenna Braun, Fossil Ridge 4
Mia Paladini, Lamar 4
Lexi Ihrig, Northwest 4
Bethany Pophin, Mineral Wells 4
Miriam Castro, Carter Riverside 4
Lesley Martinez, Carter Riverside 4
Sam Lopez, North Crowley 4
Sarah D’Gracia, Eaton 4
Payton Chronister, Timber Creek 4
Emily Sides, Richland 4
Brianna Gajewski, Grapevine 4
Jaclyn Beeter, Birdville 4
Stefani Vasquez, Cleburne 4
ASSISTS
Courtney Sebazco, Timber Creek 18
Hannah Allred, Nolan Catholic 18
Johana Rodriguez, South Hills 17
Emily Keoughan, Nolan Catholic 16
Angelica Navarro, Western Hills 16
Alondra Olmos, Kennedale 15
Natalie Thomas, Richland 14
Meagan North, Brewer 13
Brittiney Gardner, Midlothian Heritage 13
Madi Garza, Birdville 13
AK Ward, Keller 12
Madison Humphrey, Red Oak 12
Ashton Wright, Grapevine 11
Maddie Martin, Birdville 11
Brennan Reuland, Lamar 10
Diana Ordonez, Prosper 10
Vicky Reyes, Midlothian Heritage 10
Chloe Walker, Joshua 9
Kendall Shirley, Midlothian Heritage 9
Taylor Tufts, Carroll 9
Kate Kleiser Nolan Catholic 9
Sophie Smith, Grapevine 9
Hannah Webb, Mansfield 8
Maliyah Mendoza, Red Oak 8
McKenzie Blackburn, Timber Creek 8
Molly Lowe, Timber Creek 8
Eryka McIntyre, Kennedale 8
Rebecca Keane, Keller 8
Presley Smith, Birdville 7
Caroline Pool, Arlington 7
Haley Berg, Celina 7
Nadia Abu Ayisheh, Lamar 7
Joslynn Carrillo, Boswell 7
Kena Caldwell, Richland 7
Karlie Johnson, Keller 7
Peyton Laughley, Aledo 7
Kat Rogers, Prosper 7
Gabby Gamboa, Prosper 7
Michelle Martinez, South Hills 7
Heaven Conner, Legacy 6
Mia Elder, Mineral Wells 6
Katie Cochran, Richland 6
Haley Ward, Timber Creek 6
Brooke Jones, Aledo 6
Sujeili Gonzales, South Hills 6
Victoria Garza, Red Oak 6
Alyssa Ramos, Red Oak 5
Peyton McGee, Legacy 5
Wren Blanchette, Cleburne 5
Maya Nelson, Arlington 5
Kaitlyn Vana, Celina 5
Sarah Gunderson, Keller 5
Mo Ordonez, Prosper 5
Emmy Lass, Legacy 5
Bailey Crowley, Kennedale 5
Georgie Phelps, Carroll 5
Sydney Nobles, Carroll 5
Alli Gardner, Carroll 5
Neaka Khalilian, Carroll 5
Grace Hackney, Midlothian Heritage 5
Logan Ybarra, Midlothian Heritage 5
Maddie Ellis, Keller 5
Colby Bell, Mineral Wells 5
Makayla Rushing, Red Oak 4
Sam Morgan, Red Oak 4
Dezirae Rodriguez, Legacy 4
Brigid Murray, Legacy 4
Kristin Knipe, Prosper 4
Baylee Gow, Kennedale 4
Cara Hunt, Kennedale 4
Peyton Malone, Mineral Wells 4
Rachel Carter, Mineral Wells 4
Savanna Barron, Birdville 4
Triniti Hutto, Fossil Ridge 4
Jordan Michie, Lamar 4
Mia Paladini, Lamar 4
Kella Hardin, Lamar 4
Christine McCullough, Grapevine 4
Madison Ezell, Burleson 4
Leah Moses-Batson, Timberview 4
Ari Owens, Timberview 4
Karli Thompson, Richland 4
Ally Griffin, Carroll 4
SAVES
Caroline Onley, Richland 67
Laycee Carpenter, Lamar 64
Bella Whitemore, Arlington Martin 61
Alexa Federman, Aledo 51
Reagan Carter, Mineral Wells 51
Maddie Martin, Carroll 49
Michele Snow, Birdville 49
Sara Isela Calzada, Kennedale 48
Peyton York, Prosper 35
Brisa Salinas, Diamond Hill-Jarvis 29
Kinley Bishop, Celina 27
Sarah Becan, Nolan Catholic 26
Samantha Broom, Timber Creek 26
Haley Birmingham, Prosper 19
Kaitlyn Dill, Grapevine 18
Audrey Pendergraft, Fossil Ridge 17
Nicole Pinkerton, Martin 16
Fernanda Soto, Northwest 13
SHUTOUTS
Samantha Broom, Timber Creek 11 (school record)
Laycee Carpenter, Lamar 10
Tatum Sutherland, Joshua 10
Kyleigh Hall, Legacy 10
Sara Isela Calzada, Kennedale 8.5
Mason Rodusky, Keller 8
Maddie Martin, Carroll 8
Julia Mashburn, Burleson 8
Lacye Mayfield, Burleson Centennial 8
Caroline Onley, Richland 8
Kaitlyn Dill, Grapevine 7.5
Michele Snow, Birdville 7.5
Haley Birmingham, Prosper 7.5
Peyton York, Prosper 7.5
Reagan Carter, Mineral Wells 7
Sarah Becan, Nolan Catholic 6.5
Maddie Rea, Eaton 6
Cindy Villasana, Cleburne 6
Kayley Williams, Brewer 5
Kinley Bishop, Celina 5
Mackenzie Covington, Aledo 5
Briana Salinas, Nolan Catholic 4.5
Riley Yorek, Birdville 4
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