Girls Soccer

February 20, 2017 1:49 PM

Girls High School Soccer Leaders

By Brian Gosset

bgosset@star-telegram.com

Email stats to bgosset@star-telegram.com

GOALS

Haley Ward, Timber Creek 29 (school record)

Haley Berg, Celina 29

Hannah Allred, Nolan Catholic 24

Kendall Shirley, Midlothian Heritage 24

Savanna Barron, Birdville 23

Leah Chancey, Midlothian Heritage 22

Natalie Thomas, Richland 22

Meagan North, Brewer 20

Diana Ordonez, Prosper 20

Emily Mihalik, Brewer 19

Courtney Sebazco, Timber Creek 19

Caylen Wright, Joshua 19

Peyton Laughley, Aledo 18

Sujeili Gonzales, South Hills 18

Jackie Garcia, Diamond Hill-Jarvis 17*

Kat Rogers, Prosper 16

Samantha Cinega, Mineral Wells 16

Faith Husbenet, Richland 16

Kaila O'Donald, Western Hills 16

AK Ward, Keller 15

Amy Rambo, Crowley 15

Eryka McIntyre, Kennedale 15

Makayla Rushing, Red Oak 15

Khloe Lechowicz, Alvarado 15

Gabriella Coleman, Keller 14

Ally Griffin, Carroll 14

Hannah Webb, Mansfield 14

Jordan Michie, Lamar 14

Ansley Bunger, Byron Nelson 13

Evelyn Quiroz, Celina 13

Kassidy Phillips, North Crowley 13

Emily Keoughan, Nolan Catholic 13

Heaven Conner, Legacy 13

Presley Smith, Birdville 12

Cloey Seltzer, Eaton 12

Kaily Orr, Arlington 12

Johana Rodriguez, South Hills 12

Bianca Roman, Fossil Ridge 11

Meike Lurenbaum, Mineral Wells 11

Alondra Olmos, Kennedale 11

Taylor Tufts, Carroll 11

Olivia Jackson, Legacy 11

Cassidy Savoy, Eaton 11

Madi Garza, Birdville 11

Joellen Hindman, Northwest 11

Cameron Huddleston, Aledo 11

Julie Shahi, Mansfield 11

Kendall Boyd, Mansfield 10

Brennan Reuland, Lamar 10

Savannah Villegas, Carter Riverside 10

Makenna Pate, Keller 10

Hanna O’Neal, Boswell 10

Hailey Davidson, Prosper 10

Gabby Gamboa, Prosper 10

Megan Thompson, Lake Ridge 10*

Karlee Heiser, Martin 10

Cara Hunt, Kennedale 10

Megan Bettinger, Nolan Catholic 10

Jessica Cornejo, Alvarado 10

Maddie Martin, Birdville 9

Mia Elder, Mineral Wells 9

Ari Owens, Timberview 9

Sam Morgan, Red Oak 9

Kella Hardin, Lamar 9

Caroline Pool, Arlington 9

Maliyah Mendoza, Red Oak 9

Sydney Nobles, Carroll 8

Kena Caldwell, Richland 8

Brittiney Gardner, Midlothian Heritage 8

Casie Watson, Burleson Centennial 8

Joslynn Carrillo, Boswell 8

Triniti Hutto, Fossil Ridge 8

Berklee Peters, Keller 8

Grace Hackney, Midlothian Heritage 8

Vicky Reyes, Midlothian Heritage 8

Sophie Smith, Grapevine 8

Chelsie Rodriguez, Burleson Centennial 8

Faith Strube, Burleson 8

Michelle Martinez, South Hills 8

Destiny Culclager, Mansfield 8

Jennifer Aguirre, South Hills 8

Wren Blanchette, Cleburne 8

Hannah Werner, Burleson 7

Nicole Romero, Grapevine 7

McKenzie Blackburn, Timber Creek 7

Ashley Hattendorf, Lamar 7

Mary Moore, Martin 7

Abril Aguayo, Joshua 7

Ashton Wright, Grapevine 7

Jessica Davault, Legacy 7

Ashley Perez, Legacy 7

Angelica Navarro, Western Hills 7

Kennedy Dahlin, Byron Nelson 6

Samantha Webb, Fossil Ridge 6

Madison Ezell, Burleson 6

Molly Lowe, Timber Creek 6

Astrid Sierra, Boswell 6

Jaleesa Riggins, Timberview 6

Blake Aldridge, Timberview 6

Mackenzie Haislet, Northwest 6

McKenley Griffin, Eaton 6

Katee Kimmey, Nolan Catholic 6

Karli Thompson, Richland 6

Emily Quiros, Richland 6

Ashley Wilson, North Crowley 6

Haley Riley, Martin 6

Baylee Gow, Kennedale 6

Madison Humphrey, Red Oak 6

Shea Wentz, Richland 6

Sydney Summers, Alvarado 6

Heather Beck, Alvarado 5

Angela Trowbridge, Alvarado 5

Lindsey Beckrich, Burleson Centennial 5

Alli Gardner, Carroll 5

Kayla Davis, Eaton 5

Mary Cleek, Timber Creek 5

Colby Bell, Mineral Wells 5

Hannah Williams, Northwest 5

Peyton McGee, Legacy 5

Kristen Carter, Lake Ridge 5*

Brenna Braun, Fossil Ridge 4

Mia Paladini, Lamar 4

Lexi Ihrig, Northwest 4

Bethany Pophin, Mineral Wells 4

Miriam Castro, Carter Riverside 4

Lesley Martinez, Carter Riverside 4

Sam Lopez, North Crowley 4

Sarah D’Gracia, Eaton 4

Payton Chronister, Timber Creek 4

Emily Sides, Richland 4

Brianna Gajewski, Grapevine 4

Jaclyn Beeter, Birdville 4

Stefani Vasquez, Cleburne 4

ASSISTS

Courtney Sebazco, Timber Creek 18

Hannah Allred, Nolan Catholic 18

Johana Rodriguez, South Hills 17

Emily Keoughan, Nolan Catholic 16

Angelica Navarro, Western Hills 16

Alondra Olmos, Kennedale 15

Natalie Thomas, Richland 14

Meagan North, Brewer 13

Brittiney Gardner, Midlothian Heritage 13

Madi Garza, Birdville 13

AK Ward, Keller 12

Madison Humphrey, Red Oak 12

Ashton Wright, Grapevine 11

Maddie Martin, Birdville 11

Brennan Reuland, Lamar 10

Diana Ordonez, Prosper 10

Vicky Reyes, Midlothian Heritage 10

Chloe Walker, Joshua 9

Kendall Shirley, Midlothian Heritage 9

Taylor Tufts, Carroll 9

Kate Kleiser Nolan Catholic 9

Sophie Smith, Grapevine 9

Hannah Webb, Mansfield 8

Maliyah Mendoza, Red Oak 8

McKenzie Blackburn, Timber Creek 8

Molly Lowe, Timber Creek 8

Eryka McIntyre, Kennedale 8

Rebecca Keane, Keller 8

Presley Smith, Birdville 7

Caroline Pool, Arlington 7

Haley Berg, Celina 7

Nadia Abu Ayisheh, Lamar 7

Joslynn Carrillo, Boswell 7

Kena Caldwell, Richland 7

Karlie Johnson, Keller 7

Peyton Laughley, Aledo 7

Kat Rogers, Prosper 7

Gabby Gamboa, Prosper 7

Michelle Martinez, South Hills 7

Heaven Conner, Legacy 6

Mia Elder, Mineral Wells 6

Katie Cochran, Richland 6

Haley Ward, Timber Creek 6

Brooke Jones, Aledo 6

Sujeili Gonzales, South Hills 6

Victoria Garza, Red Oak 6

Alyssa Ramos, Red Oak 5

Peyton McGee, Legacy 5

Wren Blanchette, Cleburne 5

Maya Nelson, Arlington 5

Kaitlyn Vana, Celina 5

Sarah Gunderson, Keller 5

Mo Ordonez, Prosper 5

Emmy Lass, Legacy 5

Bailey Crowley, Kennedale 5

Georgie Phelps, Carroll 5

Sydney Nobles, Carroll 5

Alli Gardner, Carroll 5

Neaka Khalilian, Carroll 5

Grace Hackney, Midlothian Heritage 5

Logan Ybarra, Midlothian Heritage 5

Maddie Ellis, Keller 5

Colby Bell, Mineral Wells 5

Makayla Rushing, Red Oak 4

Sam Morgan, Red Oak 4

Dezirae Rodriguez, Legacy 4

Brigid Murray, Legacy 4

Kristin Knipe, Prosper 4

Baylee Gow, Kennedale 4

Cara Hunt, Kennedale 4

Peyton Malone, Mineral Wells 4

Rachel Carter, Mineral Wells 4

Savanna Barron, Birdville 4

Triniti Hutto, Fossil Ridge 4

Jordan Michie, Lamar 4

Mia Paladini, Lamar 4

Kella Hardin, Lamar 4

Christine McCullough, Grapevine 4

Madison Ezell, Burleson 4

Leah Moses-Batson, Timberview 4

Ari Owens, Timberview 4

Karli Thompson, Richland 4

Ally Griffin, Carroll 4

SAVES

Caroline Onley, Richland 67

Laycee Carpenter, Lamar 64

Bella Whitemore, Arlington Martin 61

Alexa Federman, Aledo 51

Reagan Carter, Mineral Wells 51

Maddie Martin, Carroll 49

Michele Snow, Birdville 49

Sara Isela Calzada, Kennedale 48

Peyton York, Prosper 35

Brisa Salinas, Diamond Hill-Jarvis 29

Kinley Bishop, Celina 27

Sarah Becan, Nolan Catholic 26

Samantha Broom, Timber Creek 26

Haley Birmingham, Prosper 19

Kaitlyn Dill, Grapevine 18

Audrey Pendergraft, Fossil Ridge 17

Nicole Pinkerton, Martin 16

Fernanda Soto, Northwest 13

SHUTOUTS

Samantha Broom, Timber Creek 11 (school record)

Laycee Carpenter, Lamar 10

Tatum Sutherland, Joshua 10

Kyleigh Hall, Legacy 10

Sara Isela Calzada, Kennedale 8.5

Mason Rodusky, Keller 8

Maddie Martin, Carroll 8

Julia Mashburn, Burleson 8

Lacye Mayfield, Burleson Centennial 8

Caroline Onley, Richland 8

Kaitlyn Dill, Grapevine 7.5

Michele Snow, Birdville 7.5

Haley Birmingham, Prosper 7.5

Peyton York, Prosper 7.5

Reagan Carter, Mineral Wells 7

Sarah Becan, Nolan Catholic 6.5

Maddie Rea, Eaton 6

Cindy Villasana, Cleburne 6

Kayley Williams, Brewer 5

Kinley Bishop, Celina 5

Mackenzie Covington, Aledo 5

Briana Salinas, Nolan Catholic 4.5

Riley Yorek, Birdville 4

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