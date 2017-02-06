Girls Soccer

February 6, 2017 3:02 PM

Girls High School Soccer Leaders

By Brian Gosset

bgosset@star-telegram.com

Email stats to bgosset@star-telegram.com

GOALS

Haley Ward, Timber Creek 26 (school record)

Kendall Shirley, Midlothian Heritage 21

Leah Chancey, Midlothian Heritage 19

Natalie Thomas, Richland 19

Courtney Sebazco, Timber Creek 19

Savanna Barron, Birdville 18

Hannah Allred, Nolan Catholic 17

Caylen Wright, Joshua 16

Meagan North, Brewer 16

Emily Mihalik, Brewer 15

Haley Berg, Celina 15

Peyton Laughley, Aledo 15

Sujeili Gonzales, South Hills 15

Samantha Cinega, Mineral Wells 14

Ansley Bunger, Byron Nelson 13

Kaila O'Donald, Western Hills 12

Emily Keoughan, Nolan Catholic 12

Bianca Roman, Fossil Ridge 11

Meike Lurenbaum, Mineral Wells 11

Amy Rambo, Crowley 11

AK Ward, Keller 10

Jackie Garcia, Diamond Hill-Jarvis 10

Kassidy Phillips, North Crowley 10

Savannah Villegas, Carter Riverside 10

Joellen Hindman, Northwest 10

Mia Elder, Mineral Wells 9

Gabriella Coleman, Keller 9

Presley Smith, Birdville 9

Makayla Rushing, Red Oak 9

Madi Garza, Birdville 9

Cassidy Savoy, Eaton 9

Johana Rodriguez, South Hills 9

Taylor Tufts, Carroll 8

Sydney Nobles, Carroll 8

Cloey Seltzer, Eaton 8

Brennan Reuland, Lamar 8

Jordan Michie, Lamar 8

Alondra Olmos, Kennedale 8

Evelyn Quiroz, Celina 8

Kaily Orr, Arlington 8

Makenna Pate, Keller 7

Triniti Hutto, Fossil Ridge 7

McKenzie Blackburn, Timber Creek 7

Maddie Martin, Birdville 7

Hannah O’Neal, Boswell 7

Faith Husbenet, Richland 7

Ally Griffin, Carroll 7

Kennedy Dahlin, Byron Nelson 6

Eryka McIntyre, Kennedale 6

Kella Hardin, Lamar 6

Ashley Hattendorf, Lamar 6

Samantha Webb, Fossil Ridge 6

Madison Ezell, Burleson 6

Hannah Werner, Burleson 6

Casie Watson, Burleson Centennial 6

Hannah Webb, Mansfield 6

Kendall Boyd, Mansfield 6

Julie Shahi, Mansfield 6

Megan Thompson, Lake Ridge 6

Mary Moore, Martin 6

Chelsie Rodriguez, Burleson Centennial 6

Caroline Pool, Arlington 6

Sophie Smith, Grapevine 6

Molly Lowe, Timber Creek 6

Ari Owens, Timberview 6

Faith Strube, Burleson 6

Sam Morgan, Red Oak 6

Ashton Wright, Grapevine 6

Nicole Romero, Grapevine 6

Michelle Martinez, South Hills 6

Karlee Heiser, Martin 5

Megan Bettinger, Nolan Catholic 5

Berklee Peters, Keller 5

Abril Aguayo, Joshua 5

Lindsey Beckrich, Burleson Centennial 5

Alli Gardner, Carroll 5

Karli Thompson, Richland 5

Emily Quiros, Richland 5

Jaleesa Riggins, Timberview 5

Kayla Davis, Eaton 5

Katee Kimmey, Nolan Catholic 5

Jennifer Aguirre, South Hills 5

Mary Cleek, Timber Creek 5

Colby Bell, Mineral Wells 5

Astrid Sierra, Boswell 5

Hannah Williams, Northwest 5

Mackenzie Haislet, Northwest 4

Brenna Braun, Fossil Ridge 4

McKenley Griffin 4

Baylee Gow, Kennedale 4

Mia Paladini, Lamar 4

Madison Humphrey, Red Oak 4

Maya Nelson, Arlington 4

Maliyah Mendoza, Red Oak 4

Kristen Carter, Lake Ridge 4

Bethany Pophin, Mineral Wells 4

Miriam Castro, Carter Riverside 4

Lesley Martinez, Carter Riverside 4

ASSISTS

Courtney Sebazco, Timber Creek 17

Hannah Allred, Nolan Catholic 16

Emily Keoughan, Nolan Catholic 14

Johana Rodriguez, South Hills 12

Meagan North, Brewer 11

Angelica Navarro, Western Hills 11

Natalie Thomas, Richland 9

Maddie Martin, Birdville 9

Chloe Walker, Joshua 9

Ashton Wright, Grapevine 9

Madi Garza, Birdville 8

Brennan Reuland, Lamar 8

Hannah Webb, Mansfield 8

AK Ward, Keller 8

McKenzie Blackburn, Timber Creek 8

Molly Lowe, Timber Creek 7

Alondra Olmos, Kennedale 7

Eryka McIntyre, Kennedale 7

Nadia Abu Ayisheh, Lamar 6

Michelle Martinez, South Hills 6

Mia Elder, Mineral Wells 6

Katie Cochran, Richland 6

Kate Kleiser Nolan Catholic 6

Haley Ward, Timber Creek 6

Sophie Smith, Grapevine 6

Taylor Tufts, Carroll 6

Peyton Laughley, Aledo 5

Rebecca Keane, Keller 5

Sujeili Gonzales, South Hills 5

Presley Smith, Birdville 5

Kaitlyn Vana, Celina 5

Colby Bell, Mineral Wells 4

Peyton Malone, Mineral Wells 4

Rachel Carter, Mineral Wells 4

Georgie Phelps, Carroll 4

Sarah Gunderson, Keller 4

Savanna Barron, Birdville 4

Triniti Hutto, Fossil Ridge 4

Jordan Michie, Lamar 4

Mia Paladini, Lamar 4

Karlie Johnson, Keller 4

Haley Berg, Celina 4

Christine McCullough, Grapevine 4

Madison Ezell, Burleson 4

Kena Caldwell, Richland 4

Leah Moses-Batson, Timberview 4

SAVES

Caroline Onley, Richland 59

Bella Whitemore, Arlington Martin 52

Alexa Federman, Aledo 40

Sara Isela Calzada, Kennedale 39

Michele Snow, Birdville 35

Brisa Salinas, Diamond Hill-Jarvis 29

Sarah Becan, Nolan Catholic 26

Reagan Carter, Mineral Wells 26

Maddie Martin, Carroll 25

Samantha Broom, Timber Creek 23

Audrey Pendergraft, Fossil Ridge 17

Kaitlyn Dill, Grapevine 16

Fernanda Soto, Northwest 13

SHUTOUTS

Samantha Broom, Timber Creek 10 (school record)

Laycee Carpenter, Lamar 7

Julia Mashburn, Burleson 7

Reagan Carter, Mineral Wells 7

Sarah Becan, Nolan Catholic 6

Mason Rodusky, Keller 6

Tatum Sutherland, Joshua 6

Maddie Martin, Carroll 6

Kayley Williams, Brewer 5

Kaitlyn Dill, Grapevine 5

Sara Isela Calzada, Kennedale 5

Lacye Mayfield, Burleson Centennial 5

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