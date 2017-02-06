Girls High School Soccer Leaders

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GOALS
Haley Ward, Timber Creek 26 (school record)
Kendall Shirley, Midlothian Heritage 21
Leah Chancey, Midlothian Heritage 19
Natalie Thomas, Richland 19
Courtney Sebazco, Timber Creek 19
Savanna Barron, Birdville 18
Hannah Allred, Nolan Catholic 17
Caylen Wright, Joshua 16
Meagan North, Brewer 16
Emily Mihalik, Brewer 15
Haley Berg, Celina 15
Peyton Laughley, Aledo 15
Sujeili Gonzales, South Hills 15
Samantha Cinega, Mineral Wells 14
Ansley Bunger, Byron Nelson 13
Kaila O'Donald, Western Hills 12
Emily Keoughan, Nolan Catholic 12
Bianca Roman, Fossil Ridge 11
Meike Lurenbaum, Mineral Wells 11
Amy Rambo, Crowley 11
AK Ward, Keller 10
Jackie Garcia, Diamond Hill-Jarvis 10
Kassidy Phillips, North Crowley 10
Savannah Villegas, Carter Riverside 10
Joellen Hindman, Northwest 10
Mia Elder, Mineral Wells 9
Gabriella Coleman, Keller 9
Presley Smith, Birdville 9
Makayla Rushing, Red Oak 9
Madi Garza, Birdville 9
Cassidy Savoy, Eaton 9
Johana Rodriguez, South Hills 9
Taylor Tufts, Carroll 8
Sydney Nobles, Carroll 8
Cloey Seltzer, Eaton 8
Brennan Reuland, Lamar 8
Jordan Michie, Lamar 8
Alondra Olmos, Kennedale 8
Evelyn Quiroz, Celina 8
Kaily Orr, Arlington 8
Makenna Pate, Keller 7
Triniti Hutto, Fossil Ridge 7
McKenzie Blackburn, Timber Creek 7
Maddie Martin, Birdville 7
Hannah O’Neal, Boswell 7
Faith Husbenet, Richland 7
Ally Griffin, Carroll 7
Kennedy Dahlin, Byron Nelson 6
Eryka McIntyre, Kennedale 6
Kella Hardin, Lamar 6
Ashley Hattendorf, Lamar 6
Samantha Webb, Fossil Ridge 6
Madison Ezell, Burleson 6
Hannah Werner, Burleson 6
Casie Watson, Burleson Centennial 6
Hannah Webb, Mansfield 6
Kendall Boyd, Mansfield 6
Julie Shahi, Mansfield 6
Megan Thompson, Lake Ridge 6
Mary Moore, Martin 6
Chelsie Rodriguez, Burleson Centennial 6
Caroline Pool, Arlington 6
Sophie Smith, Grapevine 6
Molly Lowe, Timber Creek 6
Ari Owens, Timberview 6
Faith Strube, Burleson 6
Sam Morgan, Red Oak 6
Ashton Wright, Grapevine 6
Nicole Romero, Grapevine 6
Michelle Martinez, South Hills 6
Karlee Heiser, Martin 5
Megan Bettinger, Nolan Catholic 5
Berklee Peters, Keller 5
Abril Aguayo, Joshua 5
Lindsey Beckrich, Burleson Centennial 5
Alli Gardner, Carroll 5
Karli Thompson, Richland 5
Emily Quiros, Richland 5
Jaleesa Riggins, Timberview 5
Kayla Davis, Eaton 5
Katee Kimmey, Nolan Catholic 5
Jennifer Aguirre, South Hills 5
Mary Cleek, Timber Creek 5
Colby Bell, Mineral Wells 5
Astrid Sierra, Boswell 5
Hannah Williams, Northwest 5
Mackenzie Haislet, Northwest 4
Brenna Braun, Fossil Ridge 4
McKenley Griffin 4
Baylee Gow, Kennedale 4
Mia Paladini, Lamar 4
Madison Humphrey, Red Oak 4
Maya Nelson, Arlington 4
Maliyah Mendoza, Red Oak 4
Kristen Carter, Lake Ridge 4
Bethany Pophin, Mineral Wells 4
Miriam Castro, Carter Riverside 4
Lesley Martinez, Carter Riverside 4
ASSISTS
Courtney Sebazco, Timber Creek 17
Hannah Allred, Nolan Catholic 16
Emily Keoughan, Nolan Catholic 14
Johana Rodriguez, South Hills 12
Meagan North, Brewer 11
Angelica Navarro, Western Hills 11
Natalie Thomas, Richland 9
Maddie Martin, Birdville 9
Chloe Walker, Joshua 9
Ashton Wright, Grapevine 9
Madi Garza, Birdville 8
Brennan Reuland, Lamar 8
Hannah Webb, Mansfield 8
AK Ward, Keller 8
McKenzie Blackburn, Timber Creek 8
Molly Lowe, Timber Creek 7
Alondra Olmos, Kennedale 7
Eryka McIntyre, Kennedale 7
Nadia Abu Ayisheh, Lamar 6
Michelle Martinez, South Hills 6
Mia Elder, Mineral Wells 6
Katie Cochran, Richland 6
Kate Kleiser Nolan Catholic 6
Haley Ward, Timber Creek 6
Sophie Smith, Grapevine 6
Taylor Tufts, Carroll 6
Peyton Laughley, Aledo 5
Rebecca Keane, Keller 5
Sujeili Gonzales, South Hills 5
Presley Smith, Birdville 5
Kaitlyn Vana, Celina 5
Colby Bell, Mineral Wells 4
Peyton Malone, Mineral Wells 4
Rachel Carter, Mineral Wells 4
Georgie Phelps, Carroll 4
Sarah Gunderson, Keller 4
Savanna Barron, Birdville 4
Triniti Hutto, Fossil Ridge 4
Jordan Michie, Lamar 4
Mia Paladini, Lamar 4
Karlie Johnson, Keller 4
Haley Berg, Celina 4
Christine McCullough, Grapevine 4
Madison Ezell, Burleson 4
Kena Caldwell, Richland 4
Leah Moses-Batson, Timberview 4
SAVES
Caroline Onley, Richland 59
Bella Whitemore, Arlington Martin 52
Alexa Federman, Aledo 40
Sara Isela Calzada, Kennedale 39
Michele Snow, Birdville 35
Brisa Salinas, Diamond Hill-Jarvis 29
Sarah Becan, Nolan Catholic 26
Reagan Carter, Mineral Wells 26
Maddie Martin, Carroll 25
Samantha Broom, Timber Creek 23
Audrey Pendergraft, Fossil Ridge 17
Kaitlyn Dill, Grapevine 16
Fernanda Soto, Northwest 13
SHUTOUTS
Samantha Broom, Timber Creek 10 (school record)
Laycee Carpenter, Lamar 7
Julia Mashburn, Burleson 7
Reagan Carter, Mineral Wells 7
Sarah Becan, Nolan Catholic 6
Mason Rodusky, Keller 6
Tatum Sutherland, Joshua 6
Maddie Martin, Carroll 6
Kayley Williams, Brewer 5
Kaitlyn Dill, Grapevine 5
Sara Isela Calzada, Kennedale 5
Lacye Mayfield, Burleson Centennial 5
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