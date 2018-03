Star-Telegram area high school girls soccer leaders

Don’t see your stats, please tweet at @Gosset41 or email at bgosset@star-telegram.com

GOALS

Mitzy Guereca, Castleberry 43

Abby Geiser, Nolan Catholic 34

Cassidy Savoy, Eaton 33

Kaleigh Naizer, Midlothian 28

Johana Rodriguez, South Hills 27

Sophie Smith, Grapevine 26

Megan Bettinger, Nolan Catholic 25

Jackie Garcia, Diamond Hill Jarvis 24

Cristal Saldivar, South Hills 24

Caylen Wright, Joshua 24

Amy Rambo, Crowley 23

Emily Mihalik, Brewer 22

Wren Blanchette, Cleburne 22

Taylor Tufts, Carroll 22

Kaily Orr, Arlington 22

Cloey Seltzer, Eaton 22

Presley Smith, Birdville 21

Sarah Hernandez, Trimble Tech 20

Sarah Gunderson, Keller 20

Makenna Pate, Keller 20

Caitlin Buendia, Castleberry 20

Rachel Allen, Midlothian Heritage 20

Kennedy Roy, Granbury 20

Mikaela Gamboa, Nolan Catholic 19

Katie Greer, Midlothian Heritage 18

Madi Drenowatz, Carroll 17

Faith Strube, Burleson 17

Karalie Morrison, Colleyville Heritage 17

Anika Maher, Central 17

Kristen Daily, Brewer 16

Maycie Massingill, Burleson 16

Khloe Lechowicz, Alvarado 16

Hanna O'Neal, Boswell 16

Brennan Reuland, Lamar 16

Ashley Wilson, North Crowley 15

Caroline Burrow, Birdville 15

Madi Garza, Birdville 14

Celia Duarte, Lake Ridge 14

Tori Sorrels, Midlothian 14

Jordan Michie, Lamar 14

Ashton Mitchell, Birdville 13

Kassidy Phillips, North Crowley 13

Ashlee Ray, Aledo 13

Brittiney Gardner, Midlothian Heritage 13

Elizabeth Begley, Colleyville Heritage 13

Ashton Wright, Grapevine 13

Julie Shahi, Mansfield 12

Jaclyn Beeter, Birdville 12

Elizabeth Perez, Mineral Wells 12

Corinna Parker, Arlington 12

Caroline Pool, Arlington 12

Mikayla Trevino, Birdville 12

Molly Lowe, Timber Creek 12

Chloe Walker, Joshua 11

Mia Elder, Mineral Wells 11

Brianna Eye, Grapevine 11

Maddie McNichols, Saginaw 11

Emily Quiros, Richland 11

Jewel Lewis, Richland 10

Kyleigh Rhodes, Grapevine 10

Kella Hardin, Lamar 10

Leslie Fields, Carroll 10

Taylor Dellosso, Grapevine 10

Nikki Romero, Grapevine 10

Abril Aguayo, Joshua 10

Taylor Forsythe, Azle 10

Gracie Spradley, Burleson 10

Maddy McElwee, Central 10

Kamaria Williams, Lake Ridge 10

Destiny Culclager, Mansfield 9

Miriam Espinosa, Granbury 9

Georgie Phelps, Carroll 9

Casie Watson, Centennial 9

McKenzie Blackburn, Timber Creek 9

Lauren Hodge, Colleyville Heritage 9

Ashton Shiles, Colleyville Heritage 9





Amanda Bailey, Birdville 9

Karli Thompson, Richland 9

Annika Gorman, Richland 9

Mary Cleek, Timber Creek 8

Trinity Tovar, Eaton 8

Emily Sides, Richland 8

Trinity Woods, Boswell 8

Journie Long, Azle 8

Kara Moore, Azle 8

Christine McCullough, Grapevine 8

Laci Earixson, Timber Creek 8

Maddie White, Timber Creek 7

Anahi Maltos, Grapevine 7

Kylie Criner, Joshua 7

Mia Paladini, Lamar 7

Daniela Vera, Mineral Wells 7

Avery Shutter, Centennial 7

Kayla Davis, Eaton 7

Logan Ybarra, Midlothian Heritage 7

Jade Affleck, Birdville 7

Journee Lewis, Fossil Ridge 7

Alyssa Young, Midlothian 7

Peyton Visconti, Midlothian 7

Whitney Thompson, Colleyville Heritage 7

Hannah Dorsey, Midlothian Heritage 7

Grace Hackney, Midlothian Heritage 6

Sam Lopez, North Crowley 6

Colby Bell, Mineral Wells 6

Maria Young, Joshua 6

Baleigh Payne, Joshua 6

Ashley Haag, Central 6

Mackensie Moreno, Central 6

Kylar Kenter, Midlothian Heritage 6

Aaliyah Davis, Fossil Ridge 6

Olivia Bush, Lake Ridge 6

Megan Thompson, Lake Ridge 5

Tanya Castruita, South Hills 5

Katherine Vela, Fossil Ridge 5

Mckenzie Maner, Midlothian 5

Hannah Walker, Centennial 5

Ashlynn Thomas, Mansfield 5

Megan McCarthy, Midlothian Heritage 5

Landree Yocum, Eaton 5

Krista Thrasher, Aledo 5

Sydney Padget, Central 5

Hannah Gott, Central 5

Lindsey McDonald, Joshua 5

ASSISTS

Ashton Wright, Grapevine 32

Caitlin Buendia, Castleberry 27

Mitzy Guereca, Castleberry 27

Johana Rodriguez, South Hills 26

Caroline Burrow, Birdville 20

Taylor Tufts, Carroll 19

Abby Geiser, Nolan Catholic 19

Whitney Thompson, Colleyville Heritage 17

Megan Bettinger, Nolan Catholic 15

Mackensie Moreno, Central 15

Nikki Romero, Grapevine 15

Caylen Wright, Joshua 14

Emily Quiros, Richland 14

Sophie Smith, Grapevine 13

Meghan Kittleson, Nolan Catholic 12

Katie Greer, Midlothian Heritage 12

Presley Smith, Birdville 12

McKenzie Blackburn, Timber Creek 12

Madi Garza, Birdville 11

Mikaela Gamboa, Nolan Catholic 11

Faith Strube, Burleson 11

Lauren Hodge, Colleyville Heritage 11

Jordan Michie, Lamar 11

Jackie Garcia, Diamond Hill Jarvis 10

Grayce Davis, Midlothian Heritage 10

Alysia Espinoza, Castleberry 10

Ally Floth, Keller 10

Abril Aguayo, Joshua 10

Hanna O'Neal, Boswell 10

Trinity Woods, Boswell 10

Mia Elder, Mineral Wells 10

Shea Wentz, Richland 10

Molly Lowe, Timber Creek 10

Michelle Martinez 9

Alyssa Daily, Brewer 9

Madison Zamudio, Lake Ridge 9

Krista Thrasher, Aledo 9

Sydney Padget, Central 9

Mckenzie Maner, Midlothian 9

Brennan Reuland, Lamar 9

Gracie Spradley, Burleson 9

Sydnee Gardner, Midlothian 8

Maddy McElwee, Central 8

Chloe Walker, Joshua 8

Kylie Criner, Joshua 8

Sam Lopez, North Crowley 8

Brittiney Gardner, Midlothian Heritage 8

Celia Duarte, Lake Ridge 8

Elizabeth Begley, Colleyville Heritage 8

Ashton Shiles, Colleyville Heritage 7

Ashton Mitchell, Birdville 7

Tori Sorrels, Midlothian 7

Madi Drenowatz, Carroll 7

Georgie Phelps, Carroll 7

Logan Ybarra, Midlothian Heritage 7

Ashley Hattendorf, Lamar 7

Wren Blanchette, Cleburne 7

Taylor Dellosso, Grapevine 7

Cheney Huddleston, Aledo 7

Kaleigh Naizer, Midlothian 7

Peyton Visconti, Midlothian 7

Stephanie Martinez, Midlothian 7

Laci Earixson, Timber Creek 7

Baylee Frederick, Midlothian 6

Ashley Wilson, North Crowley 6

Laura Jordan, Burleson 6

Julie Shahi, Mansfield 6

Dallas Sanders, Central 6

Colby Bell, Mineral Wells 6

Kamaria Williams, Lake Ridge 6

Sarah Gunderson, Keller 6

Allie Beller, Midlothian Heritage 6

Rachel Allen, Midlothian Heritage 6

Mia Paladini, Lamar 6

Alyssa Stanley, Joshua 6

Emily Sides, Richland 6

Taylor Forsythe, Azle 6

Tanya Castruita, South Hills 6

Nayeli Jimenez, South Hills 5

Cristal Saldivar, South Hills 5

Karen Sarellano, South Hills 5

Lindsey McDonald, Joshua 5

Shelby Perelli, Mansfield 5

Brooke Brightwell, Saginaw 5

Maggie Tepera, Nolan Catholic 5

Maycie Massingill, Burleson 5

Jordan Walker, Burleson 5

Jewel Lewis, Richland 5

Triniti Hutto, Fossil Ridge 5

Makayla Snow, Birdville 5

Caroline Ruiz, Birdville 5

Jade Affleck, Birdville 5

Daniela Rodriguez, Trimble Tech 5

Jenna Flamm, Grapevine 5

Karli Thompson, Richland 5

Landry Rickabaugh, Midlothian Heritage 5

Grace Hackney, Midlothian Heritage 5

Olivia Bush, Lake Ridge 5

Grace Ornelas, Aledo 5

Kayla Roselle, Midlothian 5

Emily Chase, Carroll 5

Kendall Gilpin, Carroll 5

Mary Cleek, Timber Creek 5

SAVES

Kayla Brooks, Fossil Ridge 211

Reagan Carter, Mineral Wells 206

Avery Boley, Nolan Catholic 173

McKenna Leveling, Boswell 142

Megan McCarthy, Midlothian Heritage 121

Daisy Tabarez, Azle 115

Megan Mirabal, Central 91

Michele Snow, Birdville 89

Hailey Rivera, Castleberry 87

Madi Martin, Carroll 83

Kayla Brooks, Fossil Ridge 81

Caroline Onley, Richland 77

Ashley David, Central 73

Mackenzie Covington, Aledo 70

Taylor Lockwood, Lake Ridge 67

Lilly Sale, Colleyville Heritage 61

Rebecca Vincent, Lake Ridge 61

Julia Mashburn, Burleson 53

Shylar Ray, Midlothian Heritage 29

Callie Crawford, Grapevine 23

Hunter Alise, Grapevine 20

Kamari Zapata, Lake Ridge 16

Kailey Mori, Grapevine 10

SHUTOUTS

Lauren Freeman, Joshua 18

Michele Snow, Birdville 16

Maddie Rea, Eaton 16

Hannah Falks, Arlington 15

Megan McCarthy, Midlothian Heritage 14.5

Mackenzie Covington, Aledo 14

Madi Martin, Carroll 14

Avery Boley, Nolan Catholic 12

Reagan Carter, Mineral Wells 12

McKenna Leveling, Boswell 12

Caroline Onley, Richland 11

Cambree Towle, Keller 10

Julia Mashburn, Burleson 10

Hailey Rivera, Castleberry 9

Megan Mirabal, Central 9

Daisy Tabarez, Azle 8

Kayla Brooks, Fossil Ridge 8

Ashley David, Central 7.5

Hunter Alise, Grapevine 7

Callie Crawford, Grapevine 6.5

Lauren Wallace, Timber Creek 6.5

Lilly Sale, Colleyville Heritage 6.5

Shylar Ray, Midlothian Heritage 6.5