There are over 80 Texans playing in the NCAA Tournament. Here's a look at each of them

If you watch any of the NCAA Tournament over the next few weeks you'll likely be tuned into a game that features at least one Texan, and likely several more.

Of the 68 teams in the field, 33 have at least one Texan on their roster, with 13 having at least two.

Here's a look at every Texan that will be dancing this month:

Virginia (1)

Never miss a local story. Sign up today for a free 30 day free trial of unlimited digital access. SUBSCRIBE NOW

Marco Anthony, Fr., G, San Antonio Holmes

UMBC (2)

Sam Schwietz, Jr., F, Frisco (Johnson Ferry Christian Academy in Georgia); Max Portmann, Jr., F, Wichita Falls Rider

Creighton (1)

Marcus Foster, Sr., G, Wichita Falls Hirschi

Kentucky (2)

Jarred Vanderbilt, Fr., F, Houston Victory Prep; PJ Washington, Fr., F, Frisco (Findlay Prep in Nevada)

Buffalo (1)

CJ Massinburg, Jr., G, Dallas South Oak Cliff

Loyola-Chicago (1)

Aundre Jackson, Sr., F, Kennedale

Tennessee (1)

Jacob Fleschman, Redshirt Fr., G, Austin Westlake

Wright State (1)

Jaylon Hall, Fr., G, Houston (Louisville (KY) Doss

Nevada (1)

Josh Hall, Jr., G, Houston Genesis Academy

Texas (7)

Andrew Jones, Soph., G, Irving MacArthur; Jacob Young, Soph., G, Houston Yates; Royce Hamm, Fr., F, Houston Aldine; Kerwin Roach, Jr., G, Galena Park North Shore; Jase Febres, Fr., G, Houston Westfield; Joe Schwartz, Sr., G, Waco VanGuard College Prep; Ryan McClurg, Sr., F, Katy Seven Lakes

Cincinnati (1)

Trevor Moore, Fr., G, Houston (South Kent Prep in Connecticut)

Texas Southern (2)

Cainan McClelland, Redshirt Fr., G, Houston; Kevin Granger Jr., Redshirt Fr., F, Houston

Gonzaga (1)

Jeremy Jones, Redshirt Jr., F, San Antonio East Central

Houston (7)

Chris Harris Jr., Soph., center, Houston Madison; Mike Adewunmi, Fr., G, Mansfield Lake Ridge; Armoni Brooks, Soph., G, Round Rock McNeil; Wes VanBeck, Sr., G, Houston Westside; Cedrick Alley Jr., Fr., F, Houston Klein Forest; Galen Robinson Jr., Jr., G, Houston Westbury Christian; Fabian White Jr., Fr., F, Atascocita

Montana (1)

Karl Nicholas, Fr., F, Pearland

Texas A&M (13)

Jay Jay Chandler, Fr., G, Katy Cinco Ranch; DJ Hogg, Jr., F, Plano West; TJ Starks, Fr., G, Lancaster; Admon Gilder, Jr., G, Dallas Madison; Savion Flagg, Fr., G, Alvin; Mark French, Soph., G, Prestonwood Christian Academy; Chris Collins, Jr., F, Friendswood; Isiah Jasey, Fr., F, Killeen (Sunrishe Christian in Kansas); Frank Byers, Jr., G, Dallas South Oak Cliff; John Walker III, Fr., F, Houston Marshall; Josh Nebo, Jr., F, Houston Cy Lakes; Cameron Alo, Fr., G, Houston St. Thomas; Tyler Davis, Jr., center, Plano West

Lipscomb (1)

Greg Jones, Fr., G, Frisco Wakeland

LIU Brooklyn (2)

Zach Coleman, Redshirt Sr., F, Dallas Wilson; Ashtyn Bradley, Soph., G, Fresno (Homeschool Christian Youth Association)

Alabama (1)

Avery Johnson Jr., Jr., G, Plano West

Wichita State (2)

Zach Brown, Sr., F, Houston (Sunrise Christian in Kansas); Kaelen Malone, Jr., G, McKinney

Texas Tech (8)

Zhaire Smith, Fr., G, Garland Lakeview Centennial; Niem Stevenson, Sr., G, Carrollton Ranchview; Zach Smith, Sr., F, Plano East; Keenan Evans, Sr., G, Richardson Berkner; Jarrett Culver, Fr., G, Lubbock Coronado; Andrew Sorrells, Redshirt Soph., G, Birdville; Norense Odiase, Redshirt Jr., center, North Crowley; Parker Hicks, Fr., G, Decatur

SFA (6)

Leon Gilmore III, Sr., F, Manvel; Ty Charles, Sr., G, Kennedale; Shannon Bogues, Jr. G, Killeen Ellison; John Comeaux, Soph., G, Beaumont Ozen; Rance Cole, Soph., G, Coldspring-Oakhurst; Harrison Perkins, Jr., G, Nacogdoches Central Heights

Arkansas (1)

JT Plummer, Sr., G, San Antonio Episcopal

Purdue (1)

Carsen Edwards, Soph., G, Atascocita

Cal State Fullerton (3)

Daniel Venzant, Fr., G, Midland Christian; Davon Clare, Soph., F, Killeen Harker Heights; Josh Pitts, Fr., F, San Antonio Memorial

Kansas (1)

Marcus Garrett, Fr., G, Dallas Skyline

Clemson (1)

Elijah Thomas, Jr., F, Lancaster

New Mexico State (1)

Kortrijk Miles, Fr., G, Dallas Lincoln

TCU (5)

JD Miller, Jr., F, Dallas Seagoville; Dalton Dry, Sr., G, Fort Worth Country Day; RJ Nembhard, Fr., G, Keller; Alex Robinson, Jr., G, Mansfield Timberview; Kenrich Williams, Sr., G, Waco University

Arizona State (1)

Mickey Mitchell, Soph., F, Plano West

Michigan State (1)

Matt McQuaid, Jr., G, Duncanville

Oklahoma (5)

Chris Giles, Fr., G, Plano West (Findlay Prep in Nevada); Christian James, Jr., G, Houston Bellaire; Khadeem Lattin, Sr., F, Houston Redemption Christian; Kameron McGusty, Soph., G, Katy (Sunrise Christian in Kansas); Richard Odomes, Jr., G, Copperas Cove

Duke (1)

Marques Bolden, Soph., C, DeSoto

NCAA Tournament teams without a Texan on its roster

Kansas State, Davidson, Arizona, Miami, Georgia State, Xavier, NC Central, Missouri, Florida State, Ohio State, South Dakota State, UNC Greensboro, San Diego State, Michigan, Providence, North Carolina, Villanova, Radford, Virginia Tech, West Virginia, Murray State, Marshall, Florida, St. Bonaventure, UCLA, Butler, Penn, Seton Hall, NC State, Auburn, Charleston, Syracuse, Bucknell, Rhode Island, Iona